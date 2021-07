Les Red Lions sur leur lancée, Van Riel au pied du podium, Ledecky détrônée: voici ce qu’il faut retenir des événements de la nuit aux JO

Deux matches et deux victoires sur le score de 3-1 pour les Red Lions dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Après avoir battu les Pays-Bas il y a deux jours, l’équipe belge de hockey en a fait de même face à l’Allemagne ce mardi, poursuivant dès lors leur sans-faute dans ce tournoi olympique.

La médaille n’était pas très loin en triathlon pour la Belgique. Marten Van Riel a en effet échoué au pied du podium dans l’épreuve individuelle, terminant donc 4e à 28 secondes du médaillé de bronze et 48 du vainqueur, le Norvégien Kristian Blummenfelt.

Pas de réussite non plus pour le 3X3 Lions, qui s’est incliné face à la Chine sur le score de 20 à 21. La Belgique jouera encore un match plus tard dans la journée face aux Pays-Bas (11h40, HB). Les Lions sont actuellement 5es du groupe.