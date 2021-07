Trois homicide en un week-end dans les quartiers nord de Marseille

Un jeune d’une vingtaine d’années a été tué par balles dimanche en pleine rue par un ou des individus circulant en voiture, dans les quartiers nord de Marseille où deux autres homicides ont été perpétrés durant le week-end dans deux cités sensibles.

La victime marchait dans la rue, à l’angle de la rue de Lyon et du boulevard du capitaine Gèze, non-loin de la mairie des 15e et 16e arrondissements de Marseille, lorsqu’une voiture s’est approchée d’elle, selon des témoignages recueillis par la police.

Il était environ 15H00 et le jeune homme aurait échangé quelques mots avec le ou les occupants du véhicule avant de faire quelques pas et de s’effondrer sur la chaussée, mortellement atteint par le tir d’une arme à feu. La voiture a ensuite démarré et disparu vers une direction inconnue.

Prise en charge par les pompiers, la victime est décédée durant son transfert à l’hôpital.