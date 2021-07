JO 2020: l’étonnante disqualification du nageur français Yoann Ndoye Brouard

Le nageur français Yoann Ndoye Brouard a connu une bien mauvaise mésaventure dans la piscine olympique de Tokyo dans la nuit de dimanche à lundi. Engagé en demi-finale du 100m dos, le Français de 20 ans a été disqualifié… pour avoir heurté le mur au moment de son virage au 50 m. Une grossière erreur qui lui a coûté cher puisque son record personnel lui permettait d’espérer décrocher une place en finale.

« Je n’ai pas vu les drapeaux », a commenté Ndoye Brouard au micro de France Télévisions. « Je pensais qu’il me restait encore cinq mètres, j’allais me retourner pour donner mon coup de bras et à la place, j’ai pris le mur… Je prends le mur en demi-finales olympique alors que la finale était accessible. Je suis dégoûté et je ne réalise pas encore que je viens de louper cette occasion… Je suis vraiment déçu. Ça ne m’est jamais arrivé. Franchement, j’avais mon meilleur temps-là, j’étais super à l’aise. »