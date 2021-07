Cofinimmo s'aventure outre-Manche et acquiert trois maisons de repos en Angleterre

Cofinimmo fait son entrée sur le marché de l'immobilier de santé britannique, avec l'acquisition de trois maisons de repos et de soins dans l'est et le sud-est de l'Angleterre, pour un montant de quelque 57 millions de livres (plus de 66 millions d'euros au cours actuel), a annoncé lundi la société immobilière réglementée (sir).