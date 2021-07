Intempéries: plusieurs zones inondées en Flandre (vidéo)

Les pluies ou averses orageuses présentes lundi matin sur l’ouest du pays, gagneront les autres régions en cours de journée, selon l’IRM qui prévoit des maxima de 19 à 23ºC.

Pour entamer la semaine, le ciel sera très nuageux sur l’ouest du pays dès le début de la journée de lundi, avec des pluies ou averses parfois assez abondantes et orageuses.

Les autres régions profiteront de quelques éclaircies matinales, puis les pluies et averses orageuses s’étendront vers le centre et l’est du pays en cours de journée avec un risque de grêle et de coups de vent dans ces régions. Quelques éclaircies reviendront sur l’ouest en cours d’après midi.