Philips: un deuxième trimestre terni par les problèmes sur des appareils respiratoires

D'avril à fin juin, son bénéfice net a reculé de 27% à 153 millions d'euros, partiellement en raison d'un déclin à deux chiffres dans sa division d'appareils respiratoires.

En revanche, Philips a fait état d'une hausse de 9% de son chiffre d'affaires trimestriel à 4,23 milliards d'euros, par rapport à la même période de l'année précédente.

En juin, le groupe avait lancé un rappel dans le monde entier sur certains appareils de ventilation mécanique, en raison d'un possible problème concernant de la "mousse insonorisante présente dans ces dispositifs médicaux". Il avait alors expliqué que ce défaut pourrait provoquer des irritations (peau, yeux et voies respiratoires), des réactions inflammatoires, de l'asthme et, en cas d'exposition à plus long terme, serait susceptible d'entraîner des effets indésirables sur d'autres organes (tels que les reins et le foie, NDLR) et un risque cancérigène.

Au premier trimestre, il avait déjà passé une provision de 250 millions d'euros en vue d'éventuels risques liés à ses appareils.