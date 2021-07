Coronavirus - Le taux d'emploi belge est resté plus ou moins à niveau malgré la crise du coronavirus

Les différents niveaux de pouvoir font de l'emploi l'une des priorités de leur action, la Belgique ayant l'objectif d'atteindre le niveau de 80% d'ici 2030.

En 2020, année marquée du sceau du nouveau coronavirus, le taux d'emploi des 25-64 ans est resté stable dans notre pays, passant de 73,6% en 2019 à 73,5%. Le taux d'emploi s'est maintenu à 68,4% en Wallonie alors qu'il a reculé de 0,3 point en Flandre, à 77,7%, et de 0,2 point à Bruxelles, à 65,6%. Ce sont les mesures prises par les différents gouvernements, et notamment le chômage temporaire "corona", qui ont permis de limiter les dégâts. "La Belgique fait figure de pays le plus stable en matière de pourcentage de travailleurs actifs, car les chômeurs temporaires ont conservé leur contrat", constate Stijn Baert, de l'université de Gand.