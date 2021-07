Anderlecht, Bruges, Standard: pas de victoire pour le G6 lors de la reprise en D1A, une première depuis 1955

Les cadors du championnat belge ont connu un début de saison compliqué, certains plus que d’autres.

Anderlecht s’est incliné face à l’Union, le Standard a partagé face à Genk, Bruges a buté sur Eupen, La Gantoise et Eupen ont également partagé l’enjeu : aucune des équipes du G6 n’a réussi à s’imposer lors de la première journée de D1A ce week-end.

Selon Het Laatste Nieuws, cela n’était plus arrivé depuis la saison 1955-1956. A l’époque, Genk n’existait pas encore et le FC Bruges évoluait en deuxième division. L’Antwerp, le Standard et Anderlecht s’étaient inclinés alors que La Gantoise avait partagé.