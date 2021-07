Carte blanche: pour une approche structurelle et transparente des régularisations humanitaires

Myria, le Centre fédéral Migration, demande plus de clarté dans le dossier des personnes en séjour irrégulier, et pointe du doigt certains mécanismes défaillants.

La grève de la faim à l’église du Béguinage, à l’ULB et à la VUB a été suspendue. C’est un soulagement pour toutes les personnes impliquées de près ou de loin. Une grève de la faim s’accompagne de souffrances et de tensions, y compris politiques. Après de telles actions, il n’y a ni bons résultats ni gagnants, mais le pire semble avoir été évité. Néanmoins, le thème retient à nouveau l’attention. Dans ce contexte, Myria souhaite mettre en lumière la question des personnes en séjour irrégulier, et pointer du doigt certains mécanismes structurellement défaillants.

Le séjour irrégulier est peu présent dans le débat politique et social, sauf dans la perspective du retour et de l’éloignement. La régularisation est un tabou politique. Et inversement, pour les personnes en séjour irrégulier, l’option du retour est un tabou tout aussi important.