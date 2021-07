JO 2020: Titmus fait tomber la reine Ledecky dans un duel de gentlewomen

Dans l’un des duels les plus attendus en natation, l’Australienne a débordé l’Américaine dans la dernière longueur du 400 m libre. Une course grandiose qui entrera dans l’histoire des Jeux.

Aux JO, la piscine olympique est généralement l’un des endroits les plus bruyants de la quinzaine, celui où l’enthousiasme des fans ne se dément jamais et où leurs cris et encouragements diffusés dans la moiteur ambiante ont vite fait de vous monter à la tête et vous donner de la fièvre.

Au Centre aquatique de Tokyo, comme ailleurs durant ces Jeux, à l’exception de la musique et des commentaires du speaker, les bruits sont plus discrets même si les délégations essayent de donner le change dans la partie qui leur est malgré tout réservée. Mais ce lundi, dans les tribunes, un homme est sorti de ses gonds et a attiré sur lui toute l’attention. En voyant sa protégée Ariarne Titmus remporter le 400 m libre, le coach australien Dean Boxall a été pris de spasmes avant d’entamer une danse de Saint Guy, d’arracher son masque, de franchir une barrière qu’il n’était pas censé dépasser, tout ça à la grande frayeur d’une volontaire japonaise visiblement peu habituée à ce type de débordement !