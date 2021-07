Wajdi Riahi Trio émerge au Concours des jeunes talents

C’est une tradition, le Dinant Jazz donne chaque année sa chance à de jeunes groupes belges. Quatre étaient en lice ce week-end : Yonatan Hes Trio, Minla, Wajdi Riahi Trio et Eliott Knuets-Simon Comté Quartet, tous de très haut niveau, si bien que le Dinant Jazz les programmera tous les quatre dans son nouveau club qui ouvrira en juillet 2022.

Le jury a sorti Wajdi Riahi Trio du lot « pour la cohérence de sa prestation, sa connivence sur scène, son groove, sa joie de jouer et les émotions qu’il lui a apportées ». Wajdi Riahi reçoit ainsi deux journées d’enregistrement dans les studios Greenfield, 2.000 euros de « Sabam for Culture » et le concert d’ouverte du Dinant Jazz Festival de 2022, qui célébrera ses 20 ans. Wajdi Riahi est au piano, avec Basile Rahola à la contrebasse et Pierre Hurty à la batterie. Il est Tunisien et est arrivé en Belgique il y a quatre ans. A 25 ans, c’est un pianiste déjà mûr. Le milieu de jazz belge le voit comme un des grands de demain.