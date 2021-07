Sur la rive gauche de la Meuse, à Dinant, côté La Merveilleuse et la gare, c’était la catastrophe samedi soir. Les pluies diluviennes ont rebondi sur les champs et les prairies déjà gorgées d’eau et ont dévalé les pentes de la vallée, s’engouffrant dans les rues, ruisselant dans les caves, soulevant et emportant des voitures, arrachant le bitume et les pavés. La désolation.