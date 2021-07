Matias Suarez ne finit plus d’empiler les buts avec River Plate cette saison (trois buts en quatre rencontres) et vient probablement de signer le but du week-end. Face à l’Union, l’ancien du Sporting d’Anderlecht a envoyé une frappe enroulée en pleine lucarne opposée.

Un bijou qui a fait le tour des réseaux sociaux.