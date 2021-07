C’est via ses réseaux sociaux que le club milanais a dévoilé cette information.

Romelu Lukaku est de retour à l’Inter Milan. Le Diable rouge, en vacances depuis la fin de l’aventure belge à l’Euro 2020, a été photographié lors d’une séance donnée ce lundi.

C’est via son compte Twitter que le club milanais a annoncé le retour de son buteur, plus motivé que jamais à de nouveau empiler les goals cette saison et, surtout, qui ne devrait pas quitter ce club d’après les dernières déclarations des dirigeants locaux.