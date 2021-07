Le livre audio est devenu tendance

Reportage

On croit qu’il s’agit d’une entrée de parking ou de garage, ce passage entre deux maisons dans une rue d’Etterbeek. Mais on débouche sur un joli petit jardin bordé de grands arbres et sur une grande maison en briques rouges. C’est une ancienne brasserie. C’est là que Jean-Jacques Quinet a installé son studio 5 sur 5, il y a déjà longtemps. C’est là qu’on enregistre nombre de livres audio, entre autres activités de postproduction sonore pour le cinéma, de bandes sonores pour des musées ou des parcs d’attractions en Norvège, aux Etats-Unis, en Egypte.