Deniz Undav, la lumière après le trou noir à l’Union

Il y a trois ans, un certain Youssoufou Niakaté s’était fait connaître du grand public en inscrivant un triplé au Lotto Park. Ce dimanche, un autre attaquant saint-gillois s’est révélé sur cette même pelouse : Deniz Undav. Auteur d’un doublé, il a connu son plus grand moment depuis son arrivée il y a un an à l’Union. Et pourtant, ses débuts du côté de la Butte étaient loin d’être idylliques…

L’avant-centre rayonnait à l’issue du derby. Et il y avait de quoi puisque, grâce à sa prestation étincelante, il a été élu homme du match. « J’en suis très fier, mais c’est le collectif qui prime », lâchait-il toutefois humblement avant de revenir sur la rencontre. « L’entraîneur nous a dit à la mi-temps, alors qu’on avait pris un but dix secondes avant de rentrer aux vestiaires, de garder la tête froide. Et que si nous jouions comme nous l’avions fait en première période, nous l’emporterions. Et c’est ce qu’il s’est passé. »