SC Charleroi: Gold Cup terminée pour Nicholson, attendu prochainement au Mambourg

Absent du Sporting de Charleroi depuis son départ pour la Gold Cup fin juin, Shamar Nicholson sera bientôt de retour en bord de Sambre. La Jamaïque a en effet subi la loi étasunienne dans la nuit de dimanche à lundi (1-0) et a donc été éliminée en quarts de finale de la compétition américaine. Après un (bref ?) passage en Jamaïque – la Gold Cup se disputait aux États-Unis –, l’attaquant de Charleroi doit revenir en Belgique dès que possible. Cela devrait toutefois prendre quelques jours avant qu’il ne soit sur le sol belge et la rencontre face à Saint-Trond de samedi arrivera plus que probablement trop tôt pour qu’on retrouve l’ancien buteur de Domzale dans la sélection carolo.