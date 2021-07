Contre-la-montre des JO 2020: «Wout van Aert mériterait tellement ce titre»

Tous deux se sentent capables de saisir à pleines mains une médaille, ce mercredi sur le parcours vallonné du contre-la-montre olympique. Parce que le circuit, dessiné sur 44 kilomètres (deux boucles de 22 bornes) et hérissé de quatre bosses dans parages du Mont Fuji, leur sied. Et parce que les sensations physiques et émotions compilées samedi, lors de l’épreuve en ligne, ont renforcé la conviction que la Belgique est LA nation du cyclisme.

Wout van Aert et Remco Evenepoel s’élanceront avec des objectifs identiques mais pas incompatibles pour autant : une place sur le podium du CLM. « Avec ces jambes-là, on peut tous deux être exacts au rendez-vous » estimait Remco Evenepoel.