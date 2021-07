Louis Croenen: «La finale aux JO reste toujours l’objectif»

Le Campinois a franchi les séries du 200 m papillon mais devra sensiblement améliorer son record national s’il veut aller plus loin. Ce ne sera pas simple…

Il s’était dit, avant les séries, qu’il devrait sans doute battre son record de Belgique pour atteindre les demi-finales du 200 m papillon. Versé au couloir 1 de sa série où il a parfois eu l’impression de nager « seul », Louis Croenen n’a pas eu besoin d’aller aussi vite. En 1.55.78, à 39 centièmes de son meilleur temps d’il y a six ans déjà aux Mondiaux de Kazan, il a réussi le 14e chrono de ce premier tour qui qualifiait les 16 plus rapides et sera donc au poste ce mardi matin, à 11h35 (4h35 en Belgique) pour les demi-finales.

« Cela a été une course bizarre », reconnaît-il après avoir été récupéré pendant une bonne heure. « Je savais que ce serait serré. J’ai fait quelques fautes mais l’important est d’en être. »