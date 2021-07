Henri Vernes, créateur de Bob Morane, est décédé

L’auteur, créateur de Bob Morane, était âgé de 102 ans. Il s’est éteint ce dimanche. Le romancier belge était né à Ath le 16 octobre 1918.

Né à Ath, Charles-Henri Dewisme est devenu Henri Vernes en donnant naissance à Bob Morane, en 1953. Sa mère était coiffeuse, son père boucher. A 19 ans, il était parti en Chine pour échapper à cet horizon trop étriqué pour lui. A son retour, c’était la guerre. Il trafique des diamants, entre dans la résistance et écrit son premier roman, « La Porte Ouverte ». L’écriture ne l’a plus jamais lâché depuis, le succès non plus.