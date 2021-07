«Redonner le sourire aux habitants»

Guy, de Spa, rencontré à Trooz

Président du Rotary Club de Spa-Francorchamps, Guy, 70 ans, n’a pas hésité à mobiliser ses troupes quand il a vu la vallée se gorger d’eau la semaine dernière : « Du côté de Spa, on a été touchés, mais c’est bien moins grave et la population a vraiment besoin de nous ici. » Aujourd’hui, avec une équipe d’une dizaine de personnes, il distribue des sandwichs chauds aux sinistrés et aux autres bénévoles. Son stand a un succès fou : chaque jour, ce sont des centaines de pains saucisse, de hamburgers, de cornets de pâtes chaudes qui cuisent sur des réchauds de camping avant de réchauffer l’estomac et le cœur des habitants. Car l’important est aussi là. « Parfois redonner le sourire aux habitants compte plus que tout le reste. » Les distributions reposent sur des dons de l’horeca, et les promesses d’offrandes sont nombreuses et internationales, profitant aussi du réseau du Rotary.