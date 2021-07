«Pompier ou pas, il fallait aider»

Nicolas, de Renaix, rencontré à Trooz

Avec sa bande, ils sont une trentaine à débarrasser une maison. Devant la bâtisse, une montagne de déchets en tout genre, enduits de boue. Emportés par les flots, ils se sont amassés dans les cours et dans les pièces intérieures et c’est à la brouette qu’il faut tout enlever. Les travailleurs sont reconnaissables par leur polo : pompiers, ils viennent de toute la Belgique et principalement du nord du pays. Nicolas, 38 ans et ses collègues arrivent de Renaix, mais d’autres sont de Puurs, de Zottegem ou de Saint-Nicolas.