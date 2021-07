Gianluigi Buffon dévoile son dernier rêve: «J’en ai besoin pour avancer»

L’emblématique gardien de but italien n’est pas prêt à ranger les gants.

L’ancien gardien de la Juventus et du PSG est revenu à Parme cet été. Il espère aider son club formateur, relégué en Serie B, à remonter dans l’élite du foot italien la saison prochaine mais ce n’est pas son seul objectif. Ainsi, il a confié à la Gazzetta dello Sport qu’il rêve de participer à la Coupe du monde 2022 avec l’Italie.

Buffon ne faisait pas partie du groupe qui a remporté l’Euro 2020 et ne fait pas partie des plans de Roberto Mancini. Mais il garde quand même espoir…

« J’ai besoin de la Coupe du monde pour rêver. Sinon pourquoi je joue ? Pour ramener Parme en Serie A, bien sûr. Et après ? C’est presque certain que Mancini ne m’appellera pas, à juste titre, il a ses hommes, son groupe. Mais j’ai besoin de savoir qu’il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver. »