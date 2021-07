«Les blessures sont nombreuses»

Irène, de Rocourt, rencontrée à Vaux-sous-Chèvremont

Irène, 49 ans, forme habituellement les infirmières, mais sous le choc, elle a revêtu la blouse blanche et s’est installée bénévolement sous une tente de la Croix-Rouge à Vaux-sous-Chèvremont. Devant l’église Sainte-Vierge Marie, c’est tout un campement qui s’est installé : des dons de repas, des tables sous les tonnelles, des militaires, et une infirmerie donc. Une nécessité ? « Oui, il y a plus ou moins du monde selon l’heure, mais les blessures sont nombreuses, le travail est très intense. Ce sont surtout des plaies, mais on voit également des cloches qui viennent en nettoyant, et aussi des problèmes de tension. Ce que je remarque enfin, ce sont des gens qui viennent se faire soigner le matin, qui travaillent toute la journée et qui reviennent le soir. »