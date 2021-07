«Internaliser» une «externalité», mode d’emploi

Un exemple classique illustre très simplement la notion d’« externalité ». Supposons qu’une usine, installée sur le bord d’une rivière, rejette ses eaux usées dans le cours d’eau. Les habitants des villes et villages en aval subissent cette pollution, sans recevoir une quelconque compensation – c’est, pour eux, une « externalité négative ».

Voici comment les économistes analysent cette situation. Pour produire, l’entreprise achète des matières premières, des biens intermédiaires, des composants par exemple, et de l’énergie ; elle embauche également des travailleurs. Il existe tout un tas de marchés – de biens et services, et du travail – sur lesquels elle se fournit. En revanche, il n’existe pas de marché où les habitants pourraient faire payer à l’entreprise ce coût qu’ils subissent – par exemple, où ils pourraient vendre des droits à polluer que l’entreprise serait obligée d’acquérir.