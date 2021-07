Tunisie: Kaïs Saïed et Rached Ghannouchi, les deux hommes au cœur de la crise

Le président conservateur et le chef islamiste du Parlement s’affrontent dans cette crise institutionnelle. Le Premier ministre a été démis de ses fonctions et les opposants politiques hurlent au « coup d’Etat ».

Kaïs Saïed (à g.), le président de la République, et Rached Ghannouchi, fondateur du parti islamiste Ennahda et président du Parlement. - AFP.

Les heures passent sans lever le voile de l’incertitude en Tunisie. Ce lundi, des affrontements ont éclaté devant le Parlement tunisien. La veille, le président Kaïs Saïed avait suspendu le travail de députés durant 30 jours et limogé le Premier ministre. Les opposants crient au « coup d’Etat », la jeune démocratie plonge dans une crise constitutionnelle. Mais dans un contexte de fort ressentiment populaire envers le gouvernement pour sa gestion de la crise sociale et sanitaire, de nombreux manifestants ont salué la décision du président Saïed.

Au cœur de cette inquiétante crise, on trouve Kaïs Saïed, un président de la République atypique, qui déteste les partis politiques. Et Rached Ghannouchi, fondateur du parti islamiste Ennahda et président du Parlement, incontournable en Tunisie depuis la révolution de 2011. Portraits.