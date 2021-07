JO 2020: Caeleb Dressel a entamé sa quête en toute discrétion

Le pari, bien sûr, n’a plus rien d’original. Ses compatriotes Mark Spitz (7 en 1972) et Michael Phelps (8 en 2008) l’ont déjà expérimenté avant lui. Mais peu importe. A Tokyo, l’Américain Caeleb Dressel pourrait décrocher, lui aussi, jusqu’à 7 médailles d’or, 3 individuelles (50 et 100 m libre, 100 m papillon) et 2 ou 3 autres en relais (4 x 200 m libre, 4 x 100 m 4 nages et 4 x 100 m 4 nages mixte) après celle du 4 x 100 m libre qu’il a remportée ce lundi en compagnie de Blake Pieroni, Bowen Becker et Zach Apple. Une entrée en matière qu’il n’a pas souhaitée autrement spectaculaire. Il a nagé le premier relais (en 47.26) plutôt que le dernier, toujours plus prestigieux, et a laissé deux de ses équipiers prendre la lumière lors de la conférence de presse officielle d’après-podium, préférant, pour sa part, rester en retrait.