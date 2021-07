Filmé en état d’ivresse au cours d’une soirée trop arrosée, Rooney porte plainte (photos)

Dans des vidéos circulant sur internet, on peut voir Wayne Rooney, actuel entraîneur de Derby County, complètement ivre aux côtés de Tyler Ryan, un mannequin de 21 ans. La réouverture des bars et des boîtes de nuit a incité l’ancien joueur à faire la fête plus que de raison, selon la presse anglaise.

D’abord en compagnie de plusieurs femmes sur la piste de danse, Ronney a terminé la soirée dans sa cabine VIP avec d’eux d’entre elles qui l’ont filmé alors qu’il s’était endormi.

L’ancien numéro 10 de Manchester United aurait saisi la justice locale par le biais de ses avocats afin de porter plainte.