Tunisie: l’insondable manège du président Kaïs Saïed

Après avoir souvent évoqué le recours aux « armes redoutables » que lui donne la Constitution contre les corrompus et tous ceux qui « ont confisqué la révolution », Kaïs Saïed est passé à l’acte dimanche soir, au terme d’une journée marquée par de très nombreuses manifestations contre le gouvernement. Il a activé l’article 80 de la Constitution qui lui confère des pouvoirs exceptionnels pour faire face à un « péril imminent ». « Nous traversons les moments les plus délicats et les plus dangereux de l’histoire de Tunisie », a-t-il justifié.