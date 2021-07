Intempéries - Namur, encouragée par le Roi Philippe, se prépare à de nouveaux orages

Le souverain a pris contact lundi en fin de journée avec Maxime Prévot pour témoigner son soutien à la population namuroise et aux services mobilisés pour leur venir en aide. Le Roi "souhaitait aussi se tenir informé de l'état de la situation et des aides déployée par les services de secours et les services communaux pour gérer les inondations de samedi", a communiqué la Ville de Namur lundi soir.

La cellule de sécurité reste mobilisée. En prévision des pluies annoncées lundi soir et mardi, le travail sur les avaloirs a été intensifié : les boues générées par les inondations de samedi pourraient empêcher l'évacuation des eaux de pluie.

Dès mardi après-midi, une vidéo en langue des signes sera proposée sur le site Internet et la page Facebook de la Ville de Namur. Elle expliquera aux personnes sourdes ou malentendantes sinistrées la mise en place d'une permanence qui se tiendra dans le courant de la semaine.