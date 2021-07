Ses vacances, son retour à l’Inter…: Romelu Lukaku à cœur ouvert dans une interview à Milan (vidéo)

Vingt-quatre jours après l’élimination de la Belgique à l’Euro, face à l’Italie, Romelu Lukaku a repris les entraînements, ce lundi, après des vacances en famille à l’archipel Turques-et-Caïques (sud-est des Bahamas), via Miami et New York !

À l’Inter, l’attaquant avoue avoir déjà beaucoup discuté avec son nouvel entraîneur Simone Inzaghi (à propos duquel il a aussi été tuyauté par son frère Jordan). « Je veux bien me préparer pour faire une grande saison, encore meilleure que l’année dernière », annonce-t-il.

La Serie A, remportée par Lukaku et ses équipiers la saison dernière, reprendra ses droits le 21 août.

Voici certains passages de cet interview.

– « Les vacances se sont bien passées. C’est avec ma maman et mon fils que je suis parti en Turquie ».