Une commission d’enquête rendrait justice aux victimes

Connaîtra-t-on un jour la vérité sur les inondations catastrophiques qui ont ravagé la Wallonie autour du 15 juillet 2021 ? La faute à des pluies d’une violence et d’une durée inouïes tombées sur des sols gorgés d’eau et ramenées vers des rivières en phase de crue, certes. La faute aussi, assurent de nombreux spécialistes, au dérèglement climatique, sans qu’il soit toutefois possible d’attribuer mécaniquement cet événement météorologique localisé à tel ou tel phénomène planétaire, comme s’il s’agissait de dominos.

Les familles endeuillées, sinistrées ou simplement marquées par le spectacle auquel elles ont assisté ont le droit d’en savoir plus. La population dans son ensemble est aussi en mesure d’exiger que tout ce qui est humainement et technologiquement possible sera fait afin qu’un tel désastre ne se reproduise plus ou pour que ses effets soient drastiquement limités.