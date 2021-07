Les films cultes qui ont marqué Cannes: «The Big Lebowski» des frères Coen

Le cinéma des frères Coen est jubilatoire, hors norme, composé des personnages truculents, d’humour grinçant, d’imagination débridée. De film en film, Joel et Ethan Coen dessinent une cartographie loufoque de l’Amérique. Trente-sept ans d’immense plaisir cinématographique avec un désopilant regard décalé, un savoureux humour noir, leur troupe d’acteurs grandioses et leurs invités d’exception. On aurait pu choisir quinze autres films des frères Coen car leur filmographie est une mine d’or de films cultes. Alors pourquoi The Big Lebowski et pas Fargo, Barton Fink ou O’ Brother ?