L'État pourrait économiser jusqu'à 37 millions d'euros par an grâce au télétravail (PRESS)

Le gouvernement fédéral pourrait économiser jusqu'à 37 millions d'euros par an d'ici 2028 en recourant au télétravail et à de nouvelles méthodes de travail, rapportent mardi La Libre Belgique et De Standaard.