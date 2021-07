Coronavirus: l’Islande impose un test PCR aux voyageurs, même vaccinés

L’Islande, un des premiers pays dans le monde à avoir levé ses contrôles sanitaires pour les voyageurs vaccinés, a annoncé de nouvelles restrictions pour faire face à une forte hausse des cas de covid.

Le ministère de la Santé a annoncé la semaine passée rétablir l’exigence d’un test PCR négatif de moins de 72 heures à présenter avant d’arriver en Islande pour les voyageurs vaccinés, quel que soit leur lieu de résidence. Cette mesure entre en vigueur ce mardi 27 juillet.

Autres mesures restrictives

Depuis dimanche minuit jusqu’au 13 août, les rassemblements publics sont limités à 200 personnes, la règle de distanciation d’un mètre est à nouveau en vigueur, et les bars et restaurants ferment à 23 heures. Les piscines et salles de sport ne peuvent ouvrir qu’à 75 % de leur capacité et le port du masque est de nouveau obligatoire en intérieur.