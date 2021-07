Triathlon aux JO 2020: un top 10 qui ressemble à un accomplissement pour Valérie Barthélémy

Les eaux de la Baie de Tokyo, secouées par la tempête tropicale Nepartak, propulsent des gouttes salées dont les saveurs sont très différentes. Elles ont le goût de l’effort total et abouti pour Valérie Barthélémy qui, comme son équipier masculin Marten Van Riel la veille, a réussi son meilleur résultat absolu (10e d’une épreuve remportée par la Bermudienne Flora Duffy, double championne du monde de la spécialité, en 2016 et 2017). Elles étaient âcres et désagréables pour Claire Michel, qui a terminé la course olympique au courage, tétanisée par crampes et douleurs qui l’ont d’ailleurs contrainte à une prise en charge en chaise roulante, après l’arrivée.