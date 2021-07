Sebastian Coe favorable à un changement du statut du cannabis dans la liste des produits interdits

Le président de la Fédération internationale d’athlétisme Sebastian Coe s’est montré favorable mardi à un changement du statut du cannabis dans la liste des substances prohibées après la suspension de la sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson, qui l’a privée des Jeux olympiques de Tokyo.

« Je pense que c’est un moment opportun pour revoir » ce statut, a déclaré l’ancien double champion olympique du 1500 m lors d’un entretien accordé aux agences de presse internationales à trois jours du début des épreuves d’athlétisme des JO. « Rien n’est gravé dans le marbre. De temps en temps, on s’adapte et on réévalue », a-t-il ajouté.

Sebastian Coe en a profité pour exprimer sa sympathie à l’égard de Richardson, suspendue durant un mois à partir du 28 juin par l’Agence américaine antidopage (Usada) après avoir été testée positive au cannabis lors des sélections olympiques américaines.