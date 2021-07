Un automobiliste contrôlé à plus de 100km/h dans un tunnel bruxellois

Comme les chauffards vont désormais être plus sévèrement traités par la justice, le gouvernement s’attend à une augmentation des amendes de roulage et prévoit d’y dédier un parquet.

Ce dispositif répond au souhait du gouvernement de faire de la sécurité routière une priorité. Les marges de tolérance pour les excès de vitesse ne seront plus d’application et les radars seront actifs nuit et jour. M. Van Quickenborne souhaite aussi que les contrôles sur les trajets soient activés autant que possible.

Les faits ne sont pas liés, mais dans la nuit de lundi à mardi, la police a contrôlé la vitesse des automobilistes dans le tunnel de l’Otan à Bruxelles (limité à 50 km/h). 1.845 voitures ont été contrôlées. 145 étaient en infraction, conduisant même à 4 retraits immédiats du permis de conduire (avec un triste record à 102 km/h).