Zone euro: la croissance des crédits aux entreprises stagne en juin (BCE)

Les prêts aux entreprises industrielles et commerciales, ajustés de certaines opérations strictement financières, ont progressé de 1,9% en juin, comme en mai, stoppant la nette baisse observée depuis février.

De leur côté, les crédits accordés aux ménages ont à nouveau légèrement accéléré, grimpant de 4,0% en juin, un dixième de point de plus qu'en mai, en restant tirés par les emprunts pour l'achat de logements.

Globalement, la croissance des prêts au secteur privé a atteint 3,0%, contre 2,7% en mai, le tout dans un contexte de taux restant historiquement bas.

L'augmentation de la masse monétaire M3, qui a connu une envolée spectaculaire de 5% à plus en 12% en 2020, continue de ralentir à 8,3%, après 8,5% en mai, alors que les aides publiques déclenchées l'an dernier face à la première vague de la pandémie de Covid-19 se normalisent.

L'agrégat M3 est utilisé par la BCE comme indicateur avancé de l'inflation, en comprenant les espèces en circulation, les crédits à plus de 2 ans et les dépôts des ménages et des entreprises.