Marche : le salon Horecatel n’aura pas lieu en septembre

Après deux reports successifs en 2021, les organisateurs et les exposants de ce grand rendez-vous wallon de l’horeca qui attirent des milliers de visiteurs avaient tourné tous leurs espoirs vers la tenue du salon Horecatel au début du mois de septembre, du 5 au 8. Cette édition aurait dû être celle des retrouvailles et de la reprise d’un secteur d’activité durement touché par la crise du covid.

« Malgré le soutien de fidèles exposants et de tous les efforts et investissements consentis ces derniers mois pour garantir la tenue du salon dans des conditions acceptables, même si elles auraient été différentes de l'accoutumée, le WEX, on en est arrivé à cette décision difficile mais qui semble être la plus raisonnable : l’annulation de l’édition prévue en septembre », commentent les organisateurs du Wex de Marche-en-Famenne.