Allemagne: un mort et quatre disparus dans l’explosion sur un site de gestion de déchets

Une explosion d’origine inconnue sur un site d’entreprises chimiques à Lerverkusen, dans l’ouest de l’Allemagne, causait mardi un important dégagement de fumée, faisant un mort et quatre disparus.

Cause inconnue

La cause de l’explosion, qui s’est produite à 9h40, n’a pas été déterminée, précise la société Currenta.

L’explosion a eu lieu dans un dépôt de réservoirs, provoquant un incendie. Une forte explosion a été entendue et un panache de fumée planait sur le site.

L’agence fédérale de protection civile et de secours en cas de catastrophe a classé l’incident survenu dans le parc chimique comme «extrêmement dangereux» et les services d’urgence ont exhorté les résidents locaux à rester à l’intérieur et à garder les fenêtres et les portes fermées.