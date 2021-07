Reportage

Le luxe est souvent associé à ce qui est beau, exclusif et surtout coûteux. A l’Indrani Lodge, on a toutefois préféré l’interpréter autrement. L’endroit possède certes du mobilier design, des objets uniques et des décors soignés mais ici, le luxe, c’est avant tout un cadre unique, un espace de calme où l’on prend simplement le temps de vivre. Plus exactement de vivre de façon authentique et près de la nature.