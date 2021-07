Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule avec arGEN-X et Galapagos en tête

La tendance était à la baisse mardi matin en Europe, le BEL 20 reculant de 0,6 pc vers 11h à 4.212 points avec 11 de ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par arGEN-X (253,70) et Galapagos (50,05) qui abandonnaient 3,1 et 1,6 pc, les poids lourds AB InBev (57,87) et KBC (67,22) cédant de même 0,5 et 0,6 pc tandis qu'Ageas (44,90) perdait 1,2 pc.

Aperam (51,20) et Melexis (87,60) étaient momentanément inchangées, Elia (94,75) gagnant une fraction tandis qu Umicore (53,64) se dépréciait de 1,4 pc.

Proximus (17,18) et Telenet (32,66) valaient 0,1 et 0,6 pc de moins que la veille, Orange Belgium (19,58) gagnant par ailleurs 0,4 pc alors que Bpost (9,61) perdait 2,5 pc.

Solvay (112,90) et UCB (89,52) gagnaient 0,4 pc comme Colruyt (47,88), Ackermans (143,50), GBL (97,14) et Sofina (391,00) reculant de 0,5 pc chacune. Aedifica (120,40) gagnait quant à elle 1,2 pc après une appréciation revue à la hausse.

Ontex (9,26) et Kinepolis (43,90) étaient négatives de 2,3 et 1,7 pc, Barco (20,76) et Euronav (7,30) de 1,4 et 1,6 pc.

Deceuninck (3,42) reculait de 3,9 pc, SmartPhoto (32,40) et Tessenderlo (34,95) de 1,8 et 1,5 pc.

Oxurion (2,30) récupérait enfin 4,3 pc, Biocartis (4,00) s'appréciant de 1,5 pc à l'inverse de Mithra (19,60) et Celyad (3,85) qui abandonnaient 2,7 et 1,9 pc, ce dernier écart se retrouvant en Biotalys (7,26) et Nyxoah (26,45).