Bruxelles: ouverture annoncée d’un hôtel «The Standard» au ZIN

Standard International, spécialiste de l’hébergement hôtelier à qui l’on doit des hôtels emblématiques aux quatre coins du monde, de New York et Miami à Londres et aux Maldives, ajoute Bruxelles à son portefeuille grandissant de destinations. ZIN, le projet de rénovation en cours des tours 1 et 2 du World Trade Center, géré par Befimmo dans le quartier nord de Bruxelles, accueillera en effet The Standard en 2025. L’hôtel comptera 180 chambres, 20 appartements de marque et abritera une serre au rez-de-chaussée et un spectaculaire toit-terrasse, avec des bars et des restaurants. Le projet du ZIN vise à accentuer la redynamisation du quartier nord.