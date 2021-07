Michael Phelps: «La vraie force consiste à admettre sa vulnérabilité»

Entretien

Mister Gold est en forme. Il a changé de look et porte un pantalon blanc, une chemise à fleurs et des sneakers italiennes. Il a aussi changé de coiffure ; fini la coupe de soldat de la marine, ses cheveux châtains sont joliment coiffés vers l’arrière, et une barbe apparaît sous son masque rouge. Bien qu’un peu en retrait, Nicole, sa femme, est à ses côtés.