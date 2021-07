RD Congo: un projet de loi sur la «congolité» fait flamber les esprits

Le texte, déposé à l’Assemblée nationale, veut interdire l’accession à la magistrature suprême et à d’autres fonctions régaliennes à toute personne née d’un parent qui ne serait pas congolais. Une initiative dangereuse dans un pays où se sont brassées de nombreuses populations frontalières.

Noël Tshiani (à g.) et le député Nsingi Pululu, lors du dépôt du projet de loi à l’Assemblée nationale. - D.R.

Décodage

Ancien directeur à la Banque mondiale, candidat (très) malheureux à l’élection présidentielle de 2018, Noël K. Tshiani, depuis son retour de Washington, essaie de se faire connaître au pays et rêve d’un destin national. Cette fois, il y a réussi : le député Nsingi Pululu a déposé à l’Assemblée nationale le texte d’un projet de loi dont il est l’auteur, et qui veut interdire l’accession à la magistrature suprême et à d’autres fonctions régaliennes à toute personne née d’un parent qui ne serait pas congolais.