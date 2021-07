Deux cents postes à pourvoir dans l'horeca en province de Luxembourg (Forem)

Le secteur horeca a été l'un des plus touchés par la crise sanitaire et les mesures de confinement prises pour freiner l'épidémie de Covid-19. Rien que dans la province de Luxembourg, 627 travailleurs ont perdu leur emploi dans ce secteur depuis le début de la crise. Mais l'accompagnement du Forem a permis à 426 d'entre eux de retrouver un emploi.

La réouverture, entretemps, des restaurants et cafés et la relance de l'activité hôtelière ont dopé le besoin de main-d'œuvre dans l'horeca: le nombre d'opportunités d'emploi de ce secteur en Wallonie a plus que doublé entre janvier et juin 2021, selon le Forem.