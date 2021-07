Baptême de l’art: pour le meilleur et pour le lire

Parfois, c’est plein soleil. Sinon, il y a toujours un kiosque, une aubette, un préau. L’essentiel, c’est qu’il y ait un parc. Et que dans ce parc, il y ait des livres. L’opération Lire dans les parcs se poursuit tout l’été en Belgique, organisée sur la Région de Bruxelles-Capitale dans les 19 communes sous la coordination du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, et dans 51 communes et villes wallonnes à l’initiative de la section belge francophone de l’IBBY (International Board on Books for Young people).

Concrètement, ce sont les bibliothèques du pays qui se déplacent vers divers lieux publics avec des sacs ou des caisses remplis de bouquins, pendant toute la durée des grandes vacances. Quels lieux publics ? De préférence ceux où les enfants passent du temps – une plaine de jeu, un bac à sable… – puisque c’est à eux surtout que s’adressent ces bibliothécaires, animateurs et animatrices de choc.