D’une protestation à une signature de contrat au Qatar: Toby Alderweireld a-t-il retourné sa veste?

Après six ans de bons et loyaux services, Tottenham a confirmé ce mardi le départ de Toby Alderweireld, direction le Qatar et le club d’Al-Duhail, où il rejoint Edmilson Junior. Et la signature du défenseur belge dans le pays organisateur de la Coupe du monde 2022 crée la polémique.

Il y a moins de quatre mois à peine, alors que les Diables rouges affrontaient la Biélorussie en match amical, les onze joueurs belges avaient protesté contre le non-respect des droits de l’Homme sur les chantiers de la Coupe du monde au Qatar, dénonçant les conditions de travail des migrants dans le pays. Une manifestation à laquelle Alderweireld avait pris part… avant de quitter quelques mois plus tard à peine l’Angleterre pour parapher un contrat de trois ans au Qatar, pour un salaire plus que probablement très avantageux.