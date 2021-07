«The suicide squad»: bienvenue au Gunn club

Le Suicide Squad, c’est un peu l’équipe d’intervention des anti-super-héros totalement improbables à laquelle on confie les missions les plus impossibles. Bref, de la chair à canon, sauf qu’ils sont suffisamment dingos pour s’en tirer à chaque fois sans trop d’égratignures. Certes, de temps en temps, l’un ou l’une reste quand même sur le carreau. Mais ne pinaillons pas. Leur job cette fois : débarquer sur Corto Maltese, une petite île sud-américaine, et y mettre fin au projet top secret monté autour du monstrueux Starro.